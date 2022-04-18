نائب: مشروع نفط البصرة - العقبة غير قانوني والبرلمان لا يعلم أي شيء عنه

وقالت الفتلاوي خلال استضافة وزير النفط في البرلمان: "هل يحق لحكومة تصريف الاعمال تمرير مشروع انبوب نفط البصرة- العقبة والتعاقد على مشاريع استراتيجية؟"، واصفة هذه الخطوة بـ"الخرق الأول".

وأوضحت، أن "حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الدخول بتعاقدات كبيرة كهذه"، مبينة ان "المشروع لم يدرج في الموازنة الاتحادية رغم ان الجميع يعلم بأن المشاريع الكبرى يجب ادراجها في الموازنة ويصوت عليها مجلس النواب قبل الشروع بها".



وتساءلت الفتلاوي، "لماذا لم يتم البدء بهذا المشروع منذ بداية الحكومة وبدات به الان مع انتهاء عمرها".

وأضافت، أن "المشروع تم عرضه بشكل طارئ ولم يتم ادراجه ضمن جدول الاعمال ولم تطلع عليه الدائرة القانونية حتى ان أغلب الوزراء لا يملكون فكرة كاملة عنه فضلا عن عدم تقديم دراسة عليه".

وتابعت الفتلاوي، أن "الحكومة الان ليست شرعية ولا رئاسة الجمهورية لكن مجلس النواب هو الوحيد الشرعي الان في العراق ولا يعلم اي شيء عن هذا المشروع".

