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الإطاحة بأكبر شبكات المخدرات في محافظة عراقية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - كشف محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بواحدة من أكبر شبكات المخدرات في المحافظة، تزامناً مع قرب الايقاع بـ"واحد من أكبر تجار المخدرات في البلاد".
وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ولاسيما في جهاز الأمن الوطني وجهت قبل ساعات ضربة قاصمة أطاحت فيها بشبكة مخدرات كبيرة متخصصة بالمتاجرة بمادة الكرستال في المحافظة".

وتابع أن "تلك الضربة مكنت القوات الأمنية من الاقتراب كثيراً من الايقاع بأحد أكبر تجار المخدرات في البلاد والذي يلوذ حاليا بالفرار مستخدما هويات تعريفية مزوّرة باسماء مؤسسات ودوائر حكومية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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