بريطانية تحتفظ ببيضة عيد الفصح منذ أكثر من 60 عاما (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال سيدة بريطانية تحتفظ بهدية عيد الفصح، التي أهداها إياها والدها قبل 62 عاماً، والتي تتكون من بيضة العيد والحلوى.



ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تدفع هيليون فيرن كل شهر 80 جنيهًا إسترلينيًا (104.25 دولار أمريكي)، حتى تبقى هدية والدها سليمة. وذكرت فيرن، 75 عامًا، أنه "عندما أهداها والدها الهدية في عام 1960، كانت تبلغ من العمر 13 عامًا، حيث كانت بيضة عيد الفصح مزينة بأزهار النرجس وتحتوي على كيس من حلوى السكاكر والشوكولاتة".

ونقلت صحيفة عن قولها: "ما زلت أتذكر اليوم الذي حصلت فيه عليها، لقد كانت جميلة جدًا لدرجة أنني لم أرغب في تناولها، وقلت في نفسي سأحتفظ بها حتى عيد العنصرة في اليوم الخمسين بعد عيد الفصح، ثم فكرت أن أحتفظ بها حتى أعياد الميلاد". واعتقدت الصغيرة هيليون آنذاك أن الهدية جميلة جدًا بحيث لا يمكنها تناولها، وبرغم أنها تعترف بإدمانها للشوكولاتة، قررت ألا تفتحها لمدة 6 عقود.



وأوضحت أنها تنفق 80 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا على جهاز من حاوية تخزين باردة لمنع الشوكولاتة من الذوبان وإبقاء الهدية في حالتها الأصلية. وأوضحت أنها تنفق 80 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا على جهاز من حاوية تخزين باردة لمنع الشوكولاتة من الذوبان وإبقاء الهدية في حالتها الأصلية.