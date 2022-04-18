عاجل.. أنباء عن انفجارات في لفيف ودنيبر وبتروفسك في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات في منطقتي لفيف في غرب أوكرانيا ودنيبر، وبتروفسك في الجنوب إن انفجارات متعددة وقت اليوم الإثنين مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.



ولم ترد معلومات بعد عن إصابات أو أضرار.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف على تويتر "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالي والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب. لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل. وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمراً".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال قال في وقت سابق إنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن هذا الأسبوع وسيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.