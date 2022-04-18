الحكومة الليبية الجديدة تؤكد أنها سندخل طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

جدّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التزامها بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة.



وأكدت الحكومة الجديدة في بيان صحافي لنائب رئيسها عن الجنوب، سالم الزّادمة أنها "حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية". منوهة لأن "هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس".

وشدّد البيان الذي صدر فجر اليوم الاثنين على "عزم الحكومة دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت".

يذكر أن الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب في 1 مارس (آذار) الماضي، ولم تدخل عاصمة البلاد التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية وترفض تسليم السلطة إلا عقب إجراء الانتخابات.