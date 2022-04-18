رئيس صربيا يتهم أوكرانيا ودولة أوروبية بتهديد شركة طيران بلاده.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أوكرانيا ودولة لم يحددها من دول الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بأنهما وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب لشركة طيران صربيا.



ومنذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة إلى العودة لبلغراد أو موسكو، بسبب تهديد بقنبلة وأخلي مطار بلغراد 3 مرات على الأقل.

وقال فوسيتش دون أن يورد أدلة على اتهامه، إن "أجهزة مخابرات دولتين وراء ذلك. واحدة من دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي أوكرانيا".

وترفض صربيا، المعتمدة بالكامل تقريباً على إمدادات النفط والغاز من روسيا، فرض عقوبات على الكرملين وتبقي رحلات طيران منتظمة إلى موسكو.

وقال فوسيتش إن بلاده ستستمر في ذلك "لأنها مسألة مبدأ".

وصوتت بلغراد في الأسابيع الأخيرة ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا وعلقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.