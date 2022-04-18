القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أغلقت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين، تمهيداً لاقتحامه من قبل مستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وفق الفلسطينيين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم عن مديرية أوقاف الخليل قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم في العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين".

واعتبرت أن الإغلاق "تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن عبادتهم".

على صعيد آخر ، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم ، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري وأغلقته أمام المواطنين تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمنطقة".

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان توتراً يومياً ومواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد الفصح العبري، مع شهر رمضان لدى المسلمين.