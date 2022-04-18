الاحتلال الإسرائيلي يخلي باحة المسجد الأقصى ويطرد المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين

الشارقة - اميمة ياسر - لليوم الرابع على التوالي، اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم الاثنين، باحة المسجد الأقصى لتأمين زيارة مجموعة من المستوطنين اليهود.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وطرد المصلين.

والأحد، استمرت الاشتباكات التي أججت التوتر في القدس خلال شهر رمضان، مما أدى إلى اعتقال 18 شخصا وزيادة الضغوط على حكومة الاحتلال الائتلافية الإسرائيلية.

واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين يلقون الألعاب النارية في أزقة البلدة القديمة بعد زيارة قام بها يهود إلى مجمع المسجد الأقصى.

وأصيب عدد من ركاب حافلتين بجروح طفيفة بعد تحطيم نوافذ المركبتين على أيدي فلسطينيين رشقوهم بالحجارة، كما تعرضت مجموعة صغيرة من اليهود للهجوم.



وكانت المواجهات التي وقعت، الأحد، أقل عنفا من الاشتباكات التي وقعت في مجمع المسجد الأقصى بالقدس قبل يومين، لكنها أيضا كانت كافية لدفع حزب عربي صغير ولكنه محوري إلى إعادة النظر في عضويته بالائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي فقد أغلبية في البرلمان.

وقالت القائمة العربية الموحدة، وهي أول حزب للأقلية العربية ينضم إلى حكومة إسرائيلية، إنها قررت تعليق عضويتها في الحكومة بسبب تعامل إسرائيل مع أحداث العنف في المسجد الأقصى وسوف تبحث الاستقالة رسميا إذا لم تتغير الأمور.

ويشكل العرب 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فيما يسيطر تحالف بينيت على 60 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، منها 4 من القائمة العربية الموحدة.

وقال بعض المعلقين السياسيين إن هذا الإعلان خطوة رمزية لتخفيف الضغط عن قادة الحزب خلال هذه الأزمة، التي يمكن حلها قبل موعد انعقاد البرلمان الشهر المقبل.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، من الدخول أو الخروج خلال فترة اقتحام المستوطنين، للحرم القدسي الشريف، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 فلسطينيًا، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى، واعتدائها على المُصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مروان البرغوثي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التصعيد ضد الفلسطينيين من خلال اعتداءاتها الوحشية على المصلين في ساحات المسجد الأقصى.

وقال البرغوثي -في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين- إنه لا يوجد أي مبرر لدخول مستوطنين مستعمرين إلى ساحات المسجد الأقصى في أقدس الشهور عند المسلمين "شهر رمضان المبارك".

وأضاف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه لا يوجد مبرر للوحشية التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المصلين.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى ومحيطها اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المصلين.