شنغهاي تسجل أولى الوفيات بكورونا منذ فرض الإغلاق مطلع الشهر الماضي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال مركز شنغهاي المالي الصيني إن ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 توفوا يوم الأحد في أول مرة يتم فيها الإعلان عن وفيات بين مرضى فيروس كورونا خلال التفشي الحالي .

وسجلت المدينة 19831 إصابة يومية جديدة يومية غير مصحوبة بأعراض لكوفيد-19 يوم الأحد بانخفاض عن 21582 إصابة في اليوم السابق. وبلغت الإصابات الجديدة المصحوبة بأعراض 2417 انخفاضا من 3238.

وتتعرض شنغهاي، وهي المركز المالي للصين، إلى ضغوط هائلة لمحاولة احتواء أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة أواخر عام 2019 في مدينة ووهان التي تقع على بعد 800 كيلومتر غربي شنغهاي.

كما حذرت شرطة شنغهاي ملايين السكان، القابعين في منازلهم ويكافحون من أجل الحصول على الإمدادات اليومية، من نشر معلومات كاذبة أو تزوير تصاريح المرور على الطرق.

وحظرت الشرطة أيضا سير السيارات في الشوارع ما عدا تلك المشاركة في الوقاية من الأوبئة أو تنقل أشخاصا في حاجة إلى علاج طبي طارئ.

وقالت محطة دراجون تي.في التلفزيونية في شنغهاي، التي تديرها مجموعة شنغهاي للإعلام المملوكة للدولة، إنها ألغت حفلا كان من المقرر بثه اليوم الأربعاء بمناسبة المعركة ضد كوفيد، بعد أن قوبل الحدث بوابل من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.