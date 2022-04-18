السيطرة على حريق هائل في بنها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علاء الدين:

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم أم وطفلها؛ نتيجة حريق هائل في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

ونشب حريق امتد لخمسة منازل، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية عليه، بعد الدفع بـ13 سيارة إطفاء.

وأكد مصدر بالحماية المدنية أن الحريق حدث نتيجة ماس كهربائي في ورشة منجد بالدور الأرضي، وامتد منها إلى 5 منازل أخرى.

وتم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة أثناء محاولات السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث.