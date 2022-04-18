مغشوش وغير مطابق.. تحذيرات من 11 دواءً بالأسواق منذ بداية العام (تعرف عليها)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

11 منشورًا أصدرتها هيئة الدواء المصرية منذ بداية العام الجاري، بين مغشوش ومُقلّد أو غير مطابق للمواصفات؛ موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذه الأصناف.

وبحسب المنشور رقم 1 لسنة 2022، حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة من عقار "Rhophalc 300 injection"، لشركة 2s فارما جروب، مبيّنة كيفية التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر.

ويعطى العقار أثناء الحمل لولادة من طفل إيجابي "RhD" والأم في هذه الحالة سالب والأب موجب، وكذلك حالات الإجهاض وحالات الحمل خارج الرحم.

وفي منشورها رقم 2 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من منتج أميوجارد أكياس، والمسجل برقم 1420 لسنة 2021، بناء على كتاب رئيس هيئة سلامة الغذاء حيث أن الشركة قامت بتداول المنتج دون الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء بما يترتب عليه إلغاء التسجيل له.

ويستخدم في تقوية المناعة عند الأطفال وعلاج النزلات المعوية.

ووجهت الهيئة في منشورها رقم 3 لسنة 2022، بضبط وتحريز مستحضر PAN-AMIN G INFUSION (بان أمين جى)، التشغيلة رقم 7J40LA، كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

ويوصف الدواء لبعض مرضى الكلى للتقليل من أعراض زيادة اليوريا في الدم، كفقدان الشهية، واضطراب الذاكرة، والإعياء، والتشنج العضلي.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 4 لسنة 2022، لضبط وتحريز مستحضر GWNTADERM 1 mg topical cream، التشغيلة رقم 6061043، كون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

يستخدم الكريم مضاد حيوي لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية والقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.

كما حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة من مستحضر "بيبانثين لوشن" للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإجهاد اليومي، لشركة باير، وذلك بحسب منشور دوري رقم 5 لسنة 2022.

وفي منشورها رقم 6 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من مستحضر "DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 10%"، للعديد من التشغيلات وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

والتشغيلات هي: 210106 و210107 و210066 و210065 و210064 و210071 و210073 و210096 و210110 و210109.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 7 لسنة 2022، بضبط وتحريز عبوات من مستحضر "DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 7.5%"، للتشغيلة رقم 210139، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

وفي المنشور رقم 8 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من مستحضر بيطري "ERYTHROROUS W.S.P"، للتشغيلة رقم 20703، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

كما وجهت بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر الدوائي UNICTAM 1500 mg vial من الأسواق، وذلك للتشغيلة رقم 211891، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور رقم 9 لسنة 2022.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي للعلاج والوقاية من عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الحاد للأذن الوسطى.

ورصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم "Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml"، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

وبحسب المنشور رقم 10 لسنة 2022، فإن التحذير يأتي للتشغيلات أرقام L00210721 الخاص بتصنيع شركة أكتوبر فارما، و213190 الخاص بتصنيع شركة راميدا، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور.

ويستخدم العقار في علاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.

وفي منشورها رقم 11 لسنة 2022، وجهت الهيئة بسحب العبوات مغشوشة لدواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم العقار كمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم، للتشغيلة رقم 046203721، لصالح شركة نوفارتس فارما.

وحرصت هيئة الدواء على توزيع ونشر المنشورات، التي تحدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.