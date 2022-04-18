إحداهما مقاتلة حربية.. أوكرانيا تعلن إسقاط خمس طائرات روسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، ليلة الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر وطائرة حربية، وأخرى بدون طيار تابعة للجيش الروسي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن من قام بتدمير الطائرات الروسية وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والقوات البرية.

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية إن القوات الروسية تستعد لضربة جوية على مصنع آزوفستال في ماريوبول، حيث يتحصن من تبقى من القوات الأوكرانية التي كانت تدافع عن المدينة.

ووفقا للجيش الأوكراني، فإن القوات الروسية تخطط لاستخدام قنابل يمكنها اختراق الهياكل الخرسانية والملاجئ والتحصينات والمنشآت الصناعية.

ماريوبول

وفي آخر تطورات الأحداث في ماريوبول الساحلية، تحدى جنود أوكرانيون متحصنون في ماريوبول مهلة روسية لإلقاء أسلحتهم والاستسلام اليوم الأحد في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد والتي قالت موسكو إن قواتها تسيطر عليها بالكامل تقريبا، وستكون بذلك أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل رفع راية التحدي لمطلب روسي بالاستسلام كان موعده بحلول الفجر.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها. وقال شميهال “لذلك لا سيطرة كاملة” من جانب القوات الروسية على ماريوبول.