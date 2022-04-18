“إعادة إعمار أوكرانيا” محور مباحثات زيلينسكي ومديرة صندوق النقد الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

من جهة أخرى، أكد زيلينسكي، ليلة الاثنين، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، قد قال في وقت سابق الأحد، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.

وأضاف: “هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين”.

وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليغرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.