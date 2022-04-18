شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السويدية تطلق طلقات تحذيرية وسط استمرار الشغب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجددت أعمال الشغب في السويد أمس الأحد وسط غضب من تصريح الشرطة بمسيرات لليمين المتطرف.

وأكدت الشرطة في بلدة نوركوبينج بجنوب البلاد أنها أطلقت طلقات تحذيرية على حشد من الأشخاص. وأصيب رجل بجروح في ساقه، حسبما ذكرت قناة "إس في تي" مساء الأحد. وألقي القبض على ما مجموعه 13 شخصا، وأكدت الشرطة أنها تعرضت لهجوم.

وفي مدينة مالمو، شبت النيران في حافلة بعد أن ألقى مجهولون شيئا مشتعلا على المركبة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة السويدية.

وتمكن الركاب من الفرار من الحافلة قبل أن يصاب أحد بضرر.

كما تم أُضرام النيران في مركبات أخرى وعدة صناديق قمامة في مالمو. وتعرضت الشرطة للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف.

وقالت قائدة شرطة مالمو بيترا ستينكولا في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن من المحزن أن تصبح حرية التعبير "جوازا مجانيا" لمثل أعمال العنف تلك