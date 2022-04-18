شكرا لقرائتكم خبر عن «عدوان الأقصى».. رسالة فلسطينية لـ «الجامعة العربية والتعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، أمس الأحد، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال، في وقت بعث فيه وزير الخارجية رياض المالكي، رسالتين لأميني الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»، بشأن ما يتعرض له «الأقصى» من عدوان إسرائيلي متواصل، واقتحامات لغلاة المتطرفين، وعمليات قمع وتنكيل بالمصلين والمعتكفين.

ووفقا لما أوردته «واس»، أكد المالكي في رسالتيه إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس، جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى، وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً.

وحثهما على التحرك مع الأطراف كافة؛ لنصرة القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، خاصة وأنها تتعرض لعملية أسرلة وتهويد وتطهير عرقي، ومخططات احتلالية لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وأشار المالكي إلى أن مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها هي مسؤولية عربية إسلامية جماعية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.

وبوقت سابق، قال أشتية: إن حكومة بينيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك. وعاد التوتر إلى ساحات المسجد الأقصى، أمس، بعد يوم من الهدوء عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان، التي أصيب فيها عشرات المصلين واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.