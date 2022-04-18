شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: روسيا تستخدم الأغذية كسلاح في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، أمس الأحد إن القوات الروسية تستخدم الأغذية كسلاح في الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قال بيزلي في برنامج "واجه الأمة" على شبكة" سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية: "لقد رأينا مستودعات أغذية يتم تدميرها. ورأيت أماكن ليس بها سوى أغذية في تلك المخازن، وهذا لا يحدث حتى في ماريوبول فقط. لذا ما من شك في أنه يتم استخدام الأغذية كسلاح في الحرب بطرق مختلفة كثيرة هنا".

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا في قدرة برنامج الأغذية العالمي على مواصلة تقديم إمدادات غذائية، قال "لا، لست واثقا من ذلك".

وقال: "لست واثقا على الإطلاق. هناك أماكن لا يمكننا الوصول إليها مثل ماريوبول، وأماكن أخرى ، تضرب فيها قوات روسية حصارا حول مدينة، ولا تسمح لنا بالوصول للمحتاجين".

كانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من انهيار سلسلة الإمدادات الغذائية لأوكرانيا تحت ضغط الغزو الروسي.