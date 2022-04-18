شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي يطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على أهمية أن تقترن الإصلاحات المأمولة في لبنان ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وقال الراعي في كلمة له أمس الأحد إنّ «اللبنانيين لا يريدون بديلاً عن الدولة، وهم يتوقون للحظة، التي تُرفع الهيمنة عن لبنان ويتوقّف تعطيل القضاء، فلا يبقى سوى سلاح واحد وقرار واحد».

وقال الراعي «لا يجوز تحت عنوان إنقاذ لبنان تغيير هوية نظامه الاقتصادي، التي لا تخضع لأيّ تسوية دستورية أو مساومة سياسية»، مؤكداً أنّ «الإصلاحات تحتاج للاقتران ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيه وتوحيد السلاح عملاً بقرارات مجلس الأمن، ومن الواجب احترام سيادة الدول الشقيقة ووقف الحملات عليها، التي لها علاقة بمصالح دول أجنبية».

من جهته، رد النائب السابق فارس سعيد على حسابه في «تويتر» على القيادي في حزب الله محمد رعد، الذي قال «إن كلفة اقتلاع إسرائيل من المنطقة هو 9 مليارات دولار»، وقال سعيد هذا رقم صغير جداً بالنسبة للمهمّة المحددّة وبقاء إسرائيل في المنطقة هو قرار إيراني أولاً.

وتابع سعيد في تغريدة ثانية: وقوف اللوائح عند حدود نهر الأولي يلغي العملية الديمقراطية في جزء كبير من لبنان مَن ساهم في إيهام الناس أنه أنجز قانونا عصريا في ظلّ سلاح حزب الله كاذب أو متسامح مع السلاح، لبنان تحت الاحتلال الإيراني ولا معنى لأي كلام آخر. ولفت أن الأخطر هو اعتبار الاعتداء على لائحة الزهراني من قبل أمل حزب الله شأن شيعي وأن الاهتمام الديمقراطي يقف عند حدود نهر الأولي. مَن يسلّم الجنوب للميليشيات يسلمها رأس بيروت وطرابلس وقلب جبل لبنان.