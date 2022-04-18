سحب ونشاط للرياح وانخفاض كبير.. تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتشهد البلاد انخفاضًا، في الحرارة خاصة على مناطق شمال الجمهورية، بينما يسود طقس لطيف الى مائل للبرودة نهارًا على الساحل الشمالي الغربي، يكون معتدل على الساحل الشمالي الشرقي، مائل للحرارة على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا

أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال غرب البلاد، لطيف على باقي المناطق الشمالية، ومعتدل على باقي الأنحاء.

تشكيلات من السحب في سماء المحافظات

كما من المنتظر أن تشهد البلاد تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية تعبر سماء الجمهورية تسود معها أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة كليًا، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على شمال الجمهورية، خاصةً خلال الليل على إجزاء من شمال غرب البلاد امتدادًا لشمال الدلتا.

حالة الطقس الاثنين.. رياح نشطة

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة إجمالًا، نشطة إلى قوية على مناطق وسط سيناء واقصى جنوب غرب البلاد، مع اثارة للرمال على الصحراء الغربية تصل لمستوى العاصفة الرملية، وتمتد اثارة الرمال لاجزاء من الصعيد، بينما تتراجع اثارة الرمال على مناطق شمال الجمهورية بتقدم ساعات النهار لتتحسن الاجواء تدريجيًا.

حالة البحرين الاثنين

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب نسبيًا، والبحر الاحمر معتدل، ويميل خليج السويس للاضطراب بتقدم ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة 32/19

الإسكندرية 22/15

مطروح 20/13

دمياط 24/17

بورسعيد 24/18

العريش 27/18

المنصورة 30/16

كفرالشيخ 29/15

دمنهور 28/14

طنطا 30/16

شبين الكوم 31/17

الزقازيق 32/18

الإسماعيلية 33/17

السويس 33/19

الفيوم 33/19

بني سويف 34/20

المنيا 36/20

أسيوط 40/22

سوهاج 42/24

قنا 43/24

الاقصر 43/25

أسوان 44/26

شرم الشيخ 35/24

الغردقة 35/22

حلايب 35/26

الخارجة 43/24

سيوة 27/15

نخل 37/17

سانت كاترين 31/16

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