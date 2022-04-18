أردوغان يدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

دان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، “بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى”.

وأعرب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني ​محمود عباس​ عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه “أبلغ عباس بإدانتنا للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين في ​المسجد الأقصى​”.

واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.

وبعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة، من “خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد”، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.

وطالبت بتدخل أميركي لحمل إسرائيل على وقف التصعيد، تعهدت فصائل المقاومة بالانتصار للمقدسات والرد على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد إنه أطلق يد قوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف الذي سماه “جبل الهيكل” للقيام بكل عملية من شأنها تحقيق الأمن للمواطنين الإٍسرائيليين، وفق تعبيره.

ودعا بينيت في تصريح -أعقب جلسة تقييم للموقف بشأن ما شهده الحرم الشريف صباح اليوم الأحد- إلى القيام بكل جهد مستطاع من أجل ضمان حرية العبادة لكافة الأديان للاحتفاء بمناسباتها الدينية في القدس.