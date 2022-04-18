بتهمة الفساد.. اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:09 صباحاً - أفادت وكالة إيرنا الرسمية، الأحد، بإلقاء القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة.

وأوضحت وكالة “مهر” أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي في أعقاب “عدة شكاوى”.

في فبراير الماضي، أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة “إيران” الحكومية اليومية قد اتهمته بـ”نقص في الشفافية المالية” و”توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في أيه آر)”.

وفقًا للوكالة الرسمية الأحد، فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ أيضًا في قضية العملة المشفرة المزيفة.

وأسست موسوي وزوجها شركة تسمى «كينجماني» العام الماضي مع زيادة الطلب على العملات المشفرة للعملات الأجنبية في إيران.

واحتشد عملاء شركة العملات الرقمية أمام محكمة طهران عدة مرات العام الماضي، زاعمين أن موسوي وزوجها قد خدعوهم ولم يجيبوا على أسئلة حول مصير أموالهم في الشركة.

ووفقًا لمسؤولين قضائيين، تم رفع دعوى قضائية ضد «كينجماني» بعد احتجاجات واسعة النطاق من قبل المساهمين، وتم تقديم نحو 3000 شكوى ضد الشركة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت سلطات إيرانية إنه تم القبض على أعضاء إحدى أكبر شبكات الاحتيال المنظمة في إيران، بتهمة خداع الرأي العام وتشجيع الناس على الشراء والاستثمار في العملة الوهمية «كينجماني»، وكسب مبالغ طائلة من خلال الاستيلاء على أموال المساهمين.

موسوي ليست أول عضو في مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتهم بالفساد والاحتيال، فقد أُقيل شهاب عزيزي خادم، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في فبراير من العام الماضي قبل أن يتمكن من الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لرئاسته.

وتحتل إيران المرتبة الـ146 عالميا من أصل 180 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية الخاصة بالفساد، الذي صدر مطلع العام الجاري.

وفي أبريل الماضي، كشف تقرير حكومي عن تبخر 4.8 مليارات دولار من ميزانية الحكومة الإيرانية، التي تقول إنها تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل العقوبات الأميركية وأزمة فيروس كورونا.

ويبدو أن هذا الرقم قطرة في محيط، إذ ما قورن بثروة مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، التي قدرت بنحو 200 مليار دولار، في وقت يعاني فيه الإيرانيون الأمرين لتوفير أساسيات العيش.