الكلابي بشأن أنبوب البصرة- عقبة: فيه شبهات فساد وطرح بشكل سري

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب السابق يوسف الكلابي، الأحد، أن مشروع أنبوب النفط البصرة- عقبة فيه شبهات فساد، فيما كشف عن طرح المشروع بشكل سري.



وقال الكلابي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "بعد احتلال العراق قامت السعودية بتأميم الأنبوب الذي يمر عبر أراضيها وأصبح ممتلكات لها ولم تدخل الحكومات في ذلك الوقت"، مشيراً الى أنه "بعد الانفتاح العراق على محيطه العربي وتحديداً الخليجي كان المفترض أن يكون أول الملفات هذا الأنبوب".

واعتبر أن "العمل في وزارة النفط هو عشوائي يشوبه الكثير من الشبهات ومن ضمن الأمور شركة سومو"، مشيراً الى أن "حكومة الكاظمي وخصوصاً بعد حل البرلمان كان هناك الكثير من قرارات مجلس الوزراء مخالفة للقانون والدستور وهي قرارات خطرة".

وأضاف الكلابي أن "هناك شبهات فساد في مشروع أنبوب البصرة- عقبة"، كاشفاً عن "طرح المشروع بشكل سري".

الى ذلك، كشف الكلابي عن "قيام إقليم كردستان بربط أنبوب جديد عبر الأنبوب العراقي الى جيهان التركي"، مؤكداً أن "العراق يدفع مبالغ إزاء تصدير النفط عبر هذا الأنبوب".

وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الأردن بكلفة 9 مليارات دولار.