44 طنا من السلال السعودية لعسيلان اليمنية

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على الصعيد نفسه، واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني، حيث جرى خلال شهر مارس تقديم 1.601 خدمة وزعت على 666 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكلت نسبة النازحين 7% والمقيمين 93% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 396 مريضا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ 270 مستفيدا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
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