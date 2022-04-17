شكرا لقرائتكم خبر الكويت تفتح تأشيرات اللبنانيين قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة القبس الكويتية، في عددها الصادر أمس، بأن وزارة الداخلية تتجه إلى إعادة فتح التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر، وذلك مع عودة مياه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بما فيها الكويت، إلى مجاريها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية القول «إن عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى لبنان مؤخرا لاستئناف نشاطهما تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن».

وأضافت المصادر أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى.