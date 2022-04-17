الكويت تفتح تأشيرات اللبنانيين قريبا

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية القول «إن عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى لبنان مؤخرا لاستئناف نشاطهما تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن».
وأضافت المصادر أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى.
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