العراق يستدعي سفير السويد بعد حرق المصحف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس عن تبليغ القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاج الحكومة العراقية بشأن إحراق نسخة من المصحف. وذكرت الوزارة في بيان نقلته قناة السومرية نيوز، أنها «استدعت القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية، إثر قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، بنحو عد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم». وأضافت «إن فعلا كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني».

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