شكرا لقرائتكم خبر مسؤول أفغاني لباكستان: لا تختبروا صبرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف «إن الأفغان بتغلبهم على الولايات المتحدة أثبتوا أنه يمكنهم الدفاع عن بلدهم، بالتالي لا ينبغي لباكستان أن تختبر صبر شعب أفغانستان»، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وتابع «نحن نبذل قصارى جهدنا لحل القضية من خلال القنوات الدبلوماسية والمفاوضات. هذه الأفعال ستثير التوتر بين باكستان وأفغانستان، مما سيؤدي إلى صراعات، لا تصب في مصلحة أحد».
وأضاف مجاهد أنه تم استهداف لاجئي وزيرستان في ولاية خوست، حيث قتل نساء وأطفال.
واستدعت وزارة خارجية إمارة أفغانستان أيضا السفير الباكستاني لدى كابول منصور أحمد خان للوزارة وطلبت منه الحيلولة دون وقوع تلك الهجمات في المستقبل.
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