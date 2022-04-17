شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تتقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع خدمات بمدينة أبوحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع خدمات حكومى متكامل بمدينة أبوحمص، وقالت فى المذكرة الإيضاحية للمقترح إن مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة من أعرق وأكبر مراكز محافظة البحيرة سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.

وأضافت رشا فايز كليب أنه على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بمركز أبو حمص، الا أن معظم المصالح الحكومية بالمركز تعانى صغر حجم وحداتها (إن وجدت، وإن لم تكن مُؤَجرَّة) وأيضًا تهالكها وهلهلتها إنشائيًا، مع عدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة، مما يؤدى إلى صعوبة بالغة فى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة كبار السن والمسنين، واستحالة تطبيق ومواكبة اتجاه الدولة فى عمليات الرقمنة والتحول الرقمي.

وتابعت: "لذا أقترح إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة أبو حمص يشتمل على شهر عقارى، إدارة للشؤون الاجتماعية، مكتب لصرف التأمينات الاجتماعية، ومكتب تموين، سجل تجارى، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مع توفير أماكن لانتظار المواطنين وكبار السن لصرف مستحقاتهم من التأمينات والمعاشات".