تبدأ بعد ساعات.. رسالة من وزير التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي بشأن الامتحانات التدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة حضور الامتحانات التدريبية التي تنطلق غدًا في المدارس على التابلت.

وقال شوقي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي مهم جدًا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التدريبي له علاقة مباشرة بالامتحانات المقبلة هذا العام والأعوام القادمة.

تعقد وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين، اختبارًا تدريبيًا على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع طلاب الصف الأول الثانوي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان تدريبي على استخدام التابلت في مادة الفسلفة، لمدة ساعة، أثناء اليوم الدراسي، لتدريب الطلاب على التابلت واختبارات الشبكات المدرسية.

وأعلنت الوزارة، عقد الاختبارات في مواد (الفلسفة والأحياء والرياضيات والجغرافيا) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب أولى ثانوي اختبار الفلسفة لمدة ساعة يوم الاثنين 18 أبريل، بينما يؤدي طلاب ثانية ثانوي امتحان الرياضيات لمدة ساعة 19 أبريل، كما يتم عقد امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي الثلاثاء 26 أبريل، ويؤدي طلاب ثانية ثانوي امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والأحياء لطلاب الشعبة الأدبية الأربعاء 27 أبريل.

وينشر "الخليج 365" أبرز معلومات عن الامتحان التدريبي لطلاب أولى وثانية ثانوي، على النحو التالي:

1- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

2- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

3- إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة.

- الامتحان بدون درجات.

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