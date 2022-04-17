5 مصابين بينهم سيدتان وطفلة في حادث مروري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، بينهم سيدتان وطفلة، في حادث مروري، مساء اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين أمام محطة السكة الحديد بمنطقة " البارامودي" جنوب مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مركز باريس أسفر عن إصابة كل من منى محمد علي حسن، 22 عامًا، ناصح عبد اللطيف عبد الله، 47 عامًا، ونجلته مريم 11 عاماً، جمالات فواز فؤاد، 44 عامًا، وصبحي حسني عبد الدايم، 44 عامًا، ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​