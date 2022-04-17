إصابة عامل بطعنة نافذة في مشاجرة مع زوجته وابنته في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب عامل، مساء اليوم الأحد، بطعنة نافذة في البطن، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وابنته، بمدينة ناصر شمالي بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول، "هـ. ق. ع" 47 عامًا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابًا بطعنة نافذة في البطن،

فأمر بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية، التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس البحث الجنائي، إلى نشوب مشادة كلامية ساخنة بين المجني عليه وزوجته وابنته، على إثرها تعرض لطعنة نافذة بالبطن بسكين المطبخ، تراوحت ما بين 10 سم إلى 15 سم، بينما أصيبت الزوجة بجرح سطحي في اليد.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​