الحوثيون يواصلون تضييقهم على المساجد لمنع إقامة صلاة التراويح

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد إلى مقار لتعاطي القات.

وقال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، إن هذه الممارسات الاجرامية تأتي امتداد لمحاولات مليشيا الحوثي الارهابية فرض أفكارها الطائفية المستوردة من إيران بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني.

‏ودعا منظمة العالم الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والاسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر.

من جانبه، أكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تغريدة على صفحته بتويتر، اليوم، إنه من غير المقبول تقييد مليشيا الحوثي الإرهابية، السكان ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية.

وطالب المركز مليشيا الحوثي بالتراجع فورا عن جميع الممارسات التي تمس بحرية الدين أو المعتقد.

واقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال الأيام الماضي، مساجد في صنعاء ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وحولت العديد من المساجد إلى أماكن تتعاطى فيها عناصرها القات.

وكانت الحكومة أدانت ، منع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء صلاة التراويح واقتحامها المساجد واعتداءاتها على المصلين.