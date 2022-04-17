وقال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، إن هذه الممارسات الاجرامية تأتي امتداد لمحاولات مليشيا الحوثي الارهابية فرض أفكارها الطائفية المستوردة من إيران بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني.
ودعا منظمة العالم الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والاسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر.
من جانبه، أكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تغريدة على صفحته بتويتر، اليوم، إنه من غير المقبول تقييد مليشيا الحوثي الإرهابية، السكان ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب المركز مليشيا الحوثي بالتراجع فورا عن جميع الممارسات التي تمس بحرية الدين أو المعتقد.
واقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال الأيام الماضي، مساجد في صنعاء ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وحولت العديد من المساجد إلى أماكن تتعاطى فيها عناصرها القات.
وكانت الحكومة أدانت ، منع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء صلاة التراويح واقتحامها المساجد واعتداءاتها على المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يواصلون تضييقهم على المساجد لمنع إقامة صلاة التراويح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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