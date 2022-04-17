في ظل دعوات للمقاطعة.. إقلاع أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ المصرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقلعت اليوم الأحد أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة "إلعال" إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر.

وبينما أفاد مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية بوصول الطائرة إلى وجهتها، لم يصدر عن الجانب المصري أي بيان رسمي بهذا الصدد.

وقبيل إقلاع الطائرة، قالت الشركة الإسرائيلية في بيان نشرته على تويتر "نحن سعداء ومتحمسون لإطلاق الرحلة التجارية الأولى لشرم الشيخ".

وأضافت "إلعال" أنه بمناسبة الإقلاع التاريخي أقيمت مراسم احتفالية لافتتاح خط "صن دور" التابع للشركة قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث تم قص شريط الدخول للطائرة والترحيب بالركاب.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركتي "أركياع" و"يسرائير" الإسرائيليتين ستطلقان في وقت لاحق الأحد رحلاتهما المباشرة إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن شركات مصرية ستطلق أيضا رحلاتها على الخط نفسه.

وأضافت أن الرحلة تستغرق نحو ساعة، وسيُسمح للشركات مبدئيا بتشغيل 9 رحلات أسبوعيا. وتشير التقديرات إلى أن الأرقام ستزيد في وقت لاحق.

وكانت مصر وإسرائيل اتفقتا في مارس/آذار الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في سياق متصل، قالت "كان" إن معبر طابا الحدودي شهد صباح اليوم زحاما شديدا على الجانب الإسرائيلي منه، بعد توافد مئات الإسرائيليين على سيناء، موضحة أن من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف إسرائيلي اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر مدة أسبوع.

إلى ذلك، دعت حركة مقاطعة إسرائيل لمقاطعة فندق "Tolip" الذي يستضيف حفلاً تنظمه مؤسسة إسرائيلية اليوم 17 إبريل/ نيسان، وفي الـ20 من الشهر نفسه، على أرض سيناء في طابا ونويبع.

وقالت الحركة، في بيان، إنه "في مثل هذه الأيام منذ 49 عاماً، ارتوت أرض سيناء الحبيبة بدماء جنودنا البواسل الذين رفعوا علم مصر عاليًا وردوا لنا ما سُلب من أرضنا وكرامتنا".

وأضافت "‎في كل عام نفتخر ونتباهى بأبطال حرب عام 73 مع أهلنا وجيراننا، ونستمع إلى حكايات المقاومة الباسلة، وكيف عبرنا ما كان يعتبره العدو الإسرائيلي مستحيلًا. لكن للأسف ونحن نُعد منشورًا احتفاليًا مثل كل عام، اكتشفنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد، حيث ‎ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 إبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع، وهي (We grounded, Nabia festival)".

وتابعت: "يتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها، في إهانة لكل مصري/ة واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا. ‎لذا ندعوكم/نّ لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل مصريّ/ة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما نتوجّه لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها".

والجدير بالذكر أن سلسلة فنادق "توليب" تعود ملكيتها للقوات المسلحة المصرية.

المصدر : وكالات