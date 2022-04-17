السودان يؤكد لمبعوثة أممية.. “الفشقة” أرض سودانية ولن نفرط في شبر من أراضينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد السودان اليوم الأحد تمسكه بكون منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، هي منطقة سودانية خالصة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق خلال لقاء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، هنا تيتي إنه على الإثيوبيين “الكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن”.

كما شدد الصادق على أن المفاوضات والحوار هما الحل “الأمثل” لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين بلاده وإثيوبيا ومصر في قضية سد النهضة.

وطالما أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحات سابقة أن “الفشقة أرض سودانية خالصة، ولن نفرط في شبر من أراضينا”.

وقال البرهان إن “السودان ليس في حالة عداء مع إثيوبيا”، وشدد على الالتزام “بحماية السودانيين في الفشقة من أي تهديدات”.

كما قال قائد الجيش السوداني إن”الشعب يقف إلى جانب القوات المسلحة في بسط السيطرة على أراضي البلاد”.

ودعا البرهان مواطني الفشقة “للانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية”.