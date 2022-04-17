مقتل 5 وإصابة 20 في قصف استهدف وسط مدينة خاركيف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

ذكر حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة التي تحمل الاسم نفسه اليوم الأحد.

وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن وسط المدينة وضاحية سالتيفكا تعرضا لقصف صاروخي ونيران مدفعية اليوم الأحد، مما تسبب في وقوع إصابات وتدمير مجمعات سكنية.

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت بنجاح هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.

ماريوبول

وفي آخر لتطورلت في ماريوبول، فقد تحدى جنود أوكرانيون متحصنون في ماريوبول مهلة روسية لإلقاء أسلحتهم والاستسلام اليوم الأحد في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد والتي قالت موسكو إن قواتها تسيطر عليها بالكامل تقريبا، وستكون بذلك أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل رفع راية التحدي لمطلب روسي بالاستسلام كان موعده بحلول الفجر.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها. وقال شميهال “لذلك لا سيطرة كاملة” من جانب القوات الروسية على ماريوبول.