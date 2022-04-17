الخارجية العراقية تحتج على إحراق نسخة من “المصحف الشريف” في السويد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 9:37 مساءً

استنكرت الحكومة العراقية، الأحد، قيام بعض اليمنيين المتطرفين في السويد، بالإساءة للدين الإسلامي وإحراق نسخة من المصحف الشريف.

وقامت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد، هاكان روث، للاحتجاج على هذه الأساءة للمقدسات الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان، إن “حرق نسخة من المصحف يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة الحساسية لمقدساتهم، ويجافي المبادئ الإنسانية، التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني”.

وحذرت الخارجية العراقية من أن حرق المصحف “يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين عامة في الدول الإسلامية والعربية وفي أوروبا.

وحثت الخارجية العراقية الحكومة السويدية بإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مثيرا لمشاعر المكونات الدينية خاصة ما يمس المقدسات الإسلامية.

ويأتي بيان الخارجية العراقية، بعد تجمّع لحركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حاليا بجولة في السويد، تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.

ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، على خلفية تجمع لحركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

وأثار بالودان الجدل مرارا في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحّلته.