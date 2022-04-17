شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يدعو «بايدن» إلى زيارة بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة أوكرانيا.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي إن إن" بالإنجليزية وبثتها اليوم الأحد، قال زيلينسكي :" أظن أنه زعيم الولايات المتحدة وأنه يتعين عليه لهذا السبب أن يأتي ليرى".

في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن الزيارة هي بالطبع قرار بايدن وتعتمد على الموقف الأمني، وأضاف أنه يتوقع أن بايدن سيأتي.

كان بايدن أعلن مؤخرا أنه يفكر في إرسال ممثل رفيع المستوى إلى أوكرانيا لإجراء محادثات، وذلك بعد الزيارات السياسية رفيعة المستوى التي جرت في كييف.