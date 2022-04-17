شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الجاف يسبب حرائق مدمرة بشمال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل رجال الإطفاء في شمال إيطاليا احتواء عدة حرائق غابات، أسهمت الرياح والطقس الجاف في زيادة اشتعالها.

وأوضحت السلطات أنه تم السيطرة اليوم على حريق، اندلع في منطقة لاج ماجوري مساء أمس الأول الجمعة، ولكن هناك حرائق أخرى، في أقاليم بريشا وليكو وسوندريو أسهمت التربة الجافة والرياح في زيادة اشتعالها.

ودمرت الحرائق حتى الآن عدة هيكتارات من الأراضي، وتم إجلاء العشرات من السكان لأماكن آمنة بعيدا عن الحرائق.

يشار إلى أنه بسبب أحوال الطقس الجافة، ارتفعت خطورة اندلاع الحرائق في المناطق المتضررة.