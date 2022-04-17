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الإعلام الأمني تعلن اعتقال خمسة 'إرهابيين في كركوك 

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال خمسة "إرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية - قاطع كركوك ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

 

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً واحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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