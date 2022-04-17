بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزرة الداخلية، الأحد، عن اعتقال متهم قام بتسهيل عبور 75 مخالفاً للإقامة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من إلقاء القبض على متهم عراقي الجنسية قام بتسهيل عبور 75 مخالفاً اجنبيا لشروط الإقامة ممن يحملون الجنسية الآسيوية عبر السيطرات في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "صدقت اقوالة قضائيا، واتخذت بحقهم الاجراءات اللازمة".