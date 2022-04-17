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رشا فايز كليب نائبة التنسيقية تلتقى أهالى دائرتها بأبوحمص لمناقشة مطالبهم

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القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من أهالي مركز ومدينة أبوحمص، وتناولت اللقاءات بحث بعض القضايا العامة التي تؤرق أهالي أبوحمص، وأهمها بطء إنجاز أعمال شارع محمد عامر جاب الله، وكذلك بعض الموضوعات التي سيتم اتخاذ اجراءات قوية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، فضلًا عن عرض لبعض الطلبات الخاصة والحالات المرضية.

كما اجتمعت النائبة رشا فايز كليب مع الفنان عبد العزيز مخيون، والذى عرض عليها مجموعة من الطلبات التي تهم الشارع في أبوحمص، معبرة عن سعادتها بثقته بها وتأييده ودعمه لتجربة الشباب، ودار نقاش مُطوَّل معه حول بعض القضايا العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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