شكرا لقرائتكم خبر عن رشا فايز كليب نائبة التنسيقية تلتقى أهالى دائرتها بأبوحمص لمناقشة مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من أهالي مركز ومدينة أبوحمص، وتناولت اللقاءات بحث بعض القضايا العامة التي تؤرق أهالي أبوحمص، وأهمها بطء إنجاز أعمال شارع محمد عامر جاب الله، وكذلك بعض الموضوعات التي سيتم اتخاذ اجراءات قوية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، فضلًا عن عرض لبعض الطلبات الخاصة والحالات المرضية.

كما اجتمعت النائبة رشا فايز كليب مع الفنان عبد العزيز مخيون، والذى عرض عليها مجموعة من الطلبات التي تهم الشارع في أبوحمص، معبرة عن سعادتها بثقته بها وتأييده ودعمه لتجربة الشباب، ودار نقاش مُطوَّل معه حول بعض القضايا العامة.