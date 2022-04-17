مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بالحرم القدسي... إصابات واعتقالات

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بالحرم القدسي (أ ف ب).

أفادت تقارير إخبارية بوقوع إصابات واعتقالات بصفوف المصلين الفلسطينيين في مواجهات وقعت مع قوات إسرائيلية في الحرم القدسي صباح اليوم (الأحد).

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن عدداً من المصلين أصيبوا واعتُقل آخرون صباح اليوم «خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن طواقمها تعاملت مع تسع إصابات.

من جانبه، اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «بلطجية فلسطينيين بمحاولة جديدة للمس بقدسية الحرم الشريف، من خلال القيام بأعمال شغب عنيفة متعمدة».

وقال: «منذ سنوات عديدة، يسمح لليهود بزيارة (جبل الهيكل) خلال عيد الفصح بساعات محددة وبمجموعات صغيرة. إلى جانب هذه الزيارات، يتمتع المصلون المسلمون بحرية عبادة كاملة في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى، كما كان دائماً».