"الصحفيين" توفر مندوبا بالنقابة لاستخراج اشتراكات المترو للأعضاء وأسرهم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك لتقديم خدمة للصحفيين وأسرهم تيسيرًا وتسهيلا عليهم من خلال تواجد مندوب من الشركة بمقر النقابة لاستخراج اشتراكات المترو الخاصة بالصحفيين وأسرهم الذين بلغوا سن السبعون عامًا بالمجان، وكذلك الاشتراكات لمن بلغوا سن الستون عامًا بخصم 50% وذلك لمدة يومين أسبوعيًا تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقدم محمد يحيى يوسف السكرتير العام لنقابة الصحفيين خالص الشكر والتقدير للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع القيادات على سرعة الاستجابة السريعة لتيسير أمور الزملاء الصحفيين وأسرهم خاصة رواد المهنة وأصحاب المعاشات.

يشار إلى أن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، وفرت مؤخرًاخدمة استخراج الشهادات المميكنة (ميلاد – زواج- وفاة- طلاق) وذلك لأول مرة، استجابة لرغبة العديد من الزملاء.