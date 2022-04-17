شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نقلة متطورة فى التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تعد نقلة كبيرة في طريقة تعامل الدولة المصرية مع الكوارث أو الحوادث الطارئة أو أي شيء يتعلق بالأمن القومى المصرى، خاصة وأن هذه الشبكة اللاسلكية تم إنشاءها بكوادر مصرية خالصة وتستخدم تكنولوجيا الجيل الرابعة ولديها تطبيقات دعم واتخاذ القرار.

وأضاف الجندى، أن امتلاك مصر لأدوات القيادة الاستراتيجية يعد خطوة هامة للغاية لا تقل عن امتلاك مصر لأحدث الأسلحة، خاصة وأن دول محدودة في العالم هي من تمتلك لمثل هذا النوع من الوحدات الإدارية، وأن ذلك يؤدى إلى زيادة نفوذ مصر وتأثيرها الجيوساسي وبنيتها التحتية، وكل ذلك أدوات ذكية تمكن مصر من القيادة المرتبطة بالحكومة والتطور المستمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مثل هذا النوع من التكنولوجيا يمثل نجاح مصر في إنشاء قيادة استراتيجية مشتركة تمكنها من تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة مؤسسات الدولة وسرعة إحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية وكذلك السيطرة على أية أزمات تحدث في أي محافظة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع منذ أيام قليلة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، كما استعرض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.