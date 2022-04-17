"حريق على الفطار".. الحماية المدنية تخمد نيران منزل بمدينة عمال إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا شبَّ داخل منزل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة واترفاع ألسنة اللهب بمنطقة المنيرة الشرقية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السيعد تنسيقًا مع مدير القطاع اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق ببلوك (٣٤) مدينة العمال، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وتمكنوا من إخماد الحريقدون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.