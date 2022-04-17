لا تغادروا منازلكم.. تحذيرات من الطقس في الفرافرة بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد مركز الفرافرة وقراه في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، هبوب عواصف ترابية شديدة تسبب في إعاقة الرؤية الأفقية والرأسية بالطرق والشوارع، حيث انتشرت الرياح المحملة بالغبار والأتربة، خاصة على الطرق السريعة الصحراوية الواصلة مع الواحات البحرية والقاهرة.

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة تحذيراتها عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك" للمواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك نظرًا لهبوب عاصفة ترابية شديدة على الفرافرة، ما يصعب معها وضوح الرؤية ويصحبها ارتفاع شديد في درجات الحرارة وعلى قائدي المركبات توخي الحذر الشديد حرصًا على سلامتكم.

وجه المحافظ برفع حالة الاستعداد في باقي المراكز وتفعيل غرف العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة حالة الطرق ورفع تراكم الرمال خاصة بالطرق السريعة.