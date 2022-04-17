مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته صيد الأسماك في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولته صيد الأسماك، في قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح بمصرع "حسن م. 18 سنة"، مقيم بقرية ميت يزيد، دائرة المركز نفسه، متأثرًا بالصعق الكهربائي.

تبين من تحريات المباحث أن الشاب حاول صيد السمك من أحد مصارف المياه مستخدمًا التيار الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة، وعندما قرر رفع الأسماك نزل بالمياه قبل فصل الكهرباء، ما أسفر عنه وفاته في الحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.