5 مصابين في انقلاب "توكتوك" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، في انقلاب "توكتوك"، على الطريق الزراعي بمركز ناصر شمالي بني سويف.

تلقى مدير الأمن اللواء طارق مشهور إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب "توكتوك"، على الطريق الزراعي أمام عزبة عوض الله بمركز ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقف البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سناء عبد التواب جميل، 25 عامًا، جروح وكدمات متفرقة، و عبير جابر عبدالمولى 26 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و جنة جمعة عبداللطيف 3 أعوام، جروح وكدمات متفرقة، وأحمد مصطفى سيد 14 عامًا، سحجات وكدمات، وفاطمة السيد أحمد 21 عامًا، جروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر المركزي، وحرر محضر بالواقعة.