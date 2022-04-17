معارك ماريوبول مستمرة.. والجنود الأوكران يرفضون الاستسلام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

تحدى جنود أوكرانيون متحصنون في ماريوبول مهلة روسية لإلقاء أسلحتهم والاستسلام اليوم الأحد في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد والتي قالت موسكو إن قواتها تسيطر عليها بالكامل تقريبا، وستكون بذلك أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل رفع راية التحدي لمطلب روسي بالاستسلام كان موعده بحلول الفجر.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها. وقال شميهال “لذلك لا سيطرة كاملة” من جانب القوات الروسية على ماريوبول.

وقالت روسيا أمس السبت إنها سيطرت على المناطق الحضرية في المدينة ولم يبق سوى بعض المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال للصلب المطل على بحر آزوف.

وإذا تأكدت سيطرة روسيا على المدينة الساحلية، الميناء الرئيسي في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد، فستكون أول مدينة أوكرانية كبرى تسقط منذ بدء الغزو وستشكل مكسبا استراتيجيا لموسكو إذ تربط الأراضي التي تسيطر عليها في دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وبعد فشله في التغلب على المقاومة الأوكرانية في الشمال منذ بدء الغزو الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير شباط، أعاد الجيش الروسي التركيز على منطقة دونباس في شرق البلاد مع مواصلة الضربات بعيدة المدى على مناطق أخرى من أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف.

وفر نحو أربعة ملايين أوكراني من البلاد وتحولت مدن إلى حطام وقتل الآلاف منذ بدء الغزو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على تيليجرام “المحتلون سيكونون مسؤولين عن كل ما فعلوه في أوكرانيا” ونشر صورا للدمار في بلاده وشبهه “بالأوقات المروعة” للحرب العالمية الثانية.