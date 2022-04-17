فضيحة الحفلات.. جونسون يدخل التاريخ البريطاني كأول رئيس حكومة ينتهك القانون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

واجه رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” أزمة كبيرة في بلاده منذ أكثر من شهرين بسبب انتهاكه قانونًا لاحتواء وباء كورونا.

وعُرفت الواقعة وقتذاك بـ”فضيحة الحفلات” (بارتي غيت)، حيث شارك جونسون في احتفالات في وقت كانت البلاد تخضع لاغلاق عام بسبب التفشّي. وقدّم رئيس الحكومة اعتذارا علنيا بسبب فعلته.

في هذا السياق، اشار خبير دستوري بريطاني بارز اليوم الأحد الى ان جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء كورونا، وهو ما يمثل خرقا لقانون الوزراء البريطاني.

وقال “بيتر هينيسي”، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، إن جونسون صار “رمزا لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث” بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعا في داوننج ستريت أثناء فرض قيود الإغلاق.

ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم لواجباتهم، وفقا لموقع الحكومة على الإنترنت.

كذلك، اتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه تم اتباع جميع القواعد في داوننج ستريت أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له.

كما اعتذر جونسون بعدما صار أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى وربما يتعرض جونسون لغرامات إضافية.

الى ذلك، قال هينيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها”، متسائلا عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء، ذاكرًا أنّ “رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء”، مضيفا أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.

وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماما المغزى الدستوري للقانون الوزاري.

وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.