دميترو كوليبا: الوضع في ماريوبول قد يكون “خطا أحمر” في المحادثات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه لم يكن هناك أي اتصالات دبلوماسية في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزارتي الخارجية وإن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية، الذي وصفه بأنه “فظيع”، قد يكون “خطا أحمر” في مسار المفاوضات.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز اليوم الاحد “ماريوبول قد تكون خطا أحمر.”

وقاوم الجنود الأوكرانيون إنذارا روسيا بإلقاء السلاح اليوم الأحد في مدينة ماريوبول المدمرة، والتي قالت موسكو إن قواتها استولت عليها بالكامل تقريبا، فيما ستكون أكبر جائزة لموسكو في الحرب المستمرة منذ قرابة شهرين.

من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم الأحد إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وترفض طلب روسيا بالاستسلام.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة.

وقال شميهال إن القوات الروسية “لم تسيطر تماما” على ماريوبول.

وأضاف أنه سيحضر مع مسؤولين أوكرانيين هذا الأسبوع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسوف يطلبون المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال شميهال “نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتنا الإنسانية والاجتماعية… الآن، نصف اقتصادنا فقط يعمل. لذلك نطلب الدعم المالي”.