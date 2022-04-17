رئيس وزراء أوكرانيا: القوات في ماريوبول لم تستسلم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 5:49 مساءً

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم الأحد إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وترفض طلب روسيا بالاستسلام.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة.

وقال شميهال إن القوات الروسية “لم تسيطر تماما” على ماريوبول.

وأضاف أنه سيحضر مع مسؤولين أوكرانيين هذا الأسبوع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسوف يطلبون المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال شميهال “نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتنا الإنسانية والاجتماعية… الآن، نصف اقتصادنا فقط يعمل. لذلك نطلب الدعم المالي”.

وأضاف أن أوكرانيا تعاني حاليا من عجز في الميزانية يبلغ حوالي خمسة مليارات دولار شهريا.

فى مجلس الأمن القومي الأوكراني سيطرة روسيا على ماريوبول.

كما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وقال إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو وقد تضع حدا لكل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.